Der gesamte Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft hat am Sonntagabend die erste Einheit im Hinblick auf die EM-Qualifikationspartien am Freitag in Klagenfurt gegen Slowenien und am darauffolgenden Montag in Skopje gegen Nordmazedonien absolviert. Die 24 Spieler übten etwa 75 Minuten auf einem Trainingsplatz beim Wörthersee-Stadion und schrieben danach noch längere Zeit Autogramme.

Etwa 150 Besucher waren bei der öffentlichen Einheit dabei. Quelle: APA