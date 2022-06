ÖFB-Team vor Nations-League-Spiel in Dänemark am Scheideweg

Österreichs Fußball-Nationalteam steht vor dem Nations-League-Spiel am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Kopenhagen gegen Dänemark am Scheideweg. Mit einem Sieg gegen den EM-Semifinalisten des Vorjahres würde die ÖFB-Auswahl in der Liga-A-Gruppe 1 Rang eins übernehmen, bei einer Niederlage im vierten Ländermatch binnen elf Tagen müsste man sich in den abschließenden Partien im September wohl darauf konzentrieren, den letzten Platz und damit den Abstieg in Liga B zu vermeiden.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER ÖFB-Teamchef Rangnick will Revanche gegen Dänemark