ÖFB-Team: Wollen Funktionäre Marko Arnautovic als Kapitän verhindern?

Im ÖFB-Präsidium sollen sich Funktionäre dagegen ausgesprochen haben, dass Marko Arnautovic im Nations-League-Spiel gegen Nordirland als Kapitän des Nationalteams fungiert.

Am Freitag bestreitet Marko Arnautovic gegen Nordirland sein 75. Länderspiel. Als Ersatz für den verletzten Julian Baumgartlinger waren er beziehungsweise David Alaba in den September-Länderspielen als Spielführer eingelaufen.

Wer diesmal Kapitän sein wird, war am Tag vor dem Spiel noch offen. Wie der "Kurier" berichtet, sollen sich Mitglieder des ÖFB-Präsidiums zuletzt dafür ausgesprochen haben, nicht mehr den West-Ham-Legionär mit dieser Aufgabe zu betrauen.

Hintergrund könnte sein, dass Arnautovic nach der 0:1-Niederlage in Bosnien unfreiwillig für Aufsehen gesorgt hatte. Zu später Stunde hatte Edin Dzeko, zuvor Siegtorschütze der Bosnier, ein Foto in sozialen Netzwerken gepostet, dass ihn gemeinsam mit Arnautovic in einem Lokal zeigt.

Die künstliche mediale Aufregung um das vor fünf Wochen entstandene Foto war im ÖFB-Trainingslager in Bad Waltersdorf noch einmal Thema. Arnautovic sagte den dort anwesenden Journalisten: "Es wurde natürlich von euch zelebriert, als hätte ich um drei Uhr in der Nacht bummzu mit Dzeko Party gemacht." Dem sei aber nicht so gewesen, betonte der 29-Jährige. "Das Foto wurde nicht um drei Uhr gemacht. Und niemand hat das Recht, über mein Privatleben zu reden."

Im ÖFB-Präsidium sind die Landesverbandspräsidenten vertreten, dazu kommen Vertreter der Bundesliga sowie Geschäftsführer, Generalsekretär und Sportdirektor des ÖFB. Beim Wechsel von Teamchef Marcel Koller zu Franco Foda sowie der Ablöse von Sportdirektor Willi Ruttensteiner vor einem Jahr war das Funktionärsgremium mit zahlreichen teils schrulligen medialen Wortmeldungen im Rampenlicht gestanden. Für Franco Foda sind die Wünsche der Funktionäre prinzipiell nicht von Belang. Sie haben in sportlichen Angelegenheiten keinerlei Befugnis.

Quelle: SN