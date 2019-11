Österreichs-Fußballteamchef Franco Foda hat am Sonntag Innenverteidiger Maximilian Wöber von RB Salzburg für das EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Lettland nachnominiert. Nach dem 2:1-Heimerfolg über Nordmazedonien und gelungener Quali hatte Foda noch am Samstagabend David Alaba, Marko Arnautovic, Martin Hinteregger, Konrad Laimer, Stefan Lainer und Marcel Sabitzer aus dem Kader entlassen.

SN/APA/BARBARA GINDL Maximilian Wöber darf im Nationalteam ran