ÖFB-Teamchef Foda nominierte Wöber und Ullmann nach

Vor dem letzten EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Lettland haben einige Stammspieler den ÖFB-Kader verlassen. Teamchef Franco Foda hatte noch am Samstagabend David Alaba, Marko Arnautovic, Martin Hinteregger, Konrad Laimer, Andreas Ulmer, Stefan Lainer und Marcel Sabitzer zur Schonung aus dem Kader entlassen. Nachnominiert wurden Innenverteidiger Maximilian Wöber und Maximilian Ullmann.

SN/APA/BARBARA GINDL Maximilian Wöber darf im Nationalteam ran