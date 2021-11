ÖFB-Teamchef Franco Foda: Jobgarantie nach 4:1-Sieg

Österreich beendete die WM-Qualifikation am Montag mit einem Heimsieg gegen die Republik Moldau und wird auch im WM-Play-off im März von Franco Foda trainiert.

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft ließ in Klagenfurt gegen die Republik Moldau von Beginn an einen keinen Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen wird und feierte nach 90 Minuten einen hochverdienten 4:1-Sieg. Und nur wenige Minuten nach dem Spielende konnte auch Teamchef Franco Foda, der nach der schwachen WM-Qualifikation um seinen Job bangen musste, durchatmen. ÖFB-Präsident Gerhard Milletich sprach seinem Trainer das Vertrauen aus: "Wir werden mit Franco Foda das WM-Play-off bestreiten. Die Qualifikation war nicht in Ordnung, mit dem Abschluss können wir aber zufrieden sein." Foda reagierte erleichtert: "Ich hatte am Sonntag ein kurzes Gespräch mit dem Präsidenten und freue mich natürlich darüber. Jetzt heißt es die richtigen Maßnahmen für das Play-off im März zu treffen."

Gegen die Republik Moldau durfte erstmals seit 2019 wieder Basel-Legionär Heinz Lindner das ÖFB-Tor hüten. Ansonsten verzichtete Foda auf Experimente. Statt des gesperrten Abwehrchefs Martin Hinteregger rutschte Aleksandar Dragovic wieder in die Startelf. Routinier Andreas Ulmer verteidigte für den abgereisten Kapitän David Alaba links hinten. Von Beginn an dabei war mit Louis Schaub auch der Matchwinner vom Israel-Spiel.

Nach der Trauerminute für die am Samstag verstorbene ÖFB-Trainerlegende Paul Gludovatz gelang Österreich ein Blitzstart. Bereits in der vierten Minute ließ Marcel Sabitzer eine Hereingabe von Christopher Trimmel für Marko Arnautovic durch. Der Ersatzkapitän richtete sich den Ball einmal her und versenkte ihn trocken im langen Eck - 1:0. Vor nur 1800 Zuschauern im Wörthersee-Stadion, die Minuskulisse vom Freitag gegen Israel (4300) wurde also nochmals deutlich unterboten, sorgte die Foda-Elf schnell für klare Fronten. Nachdem die Moldau-Defensive das runde Leder nicht aus der Gefahrenzone brachte, traf der aufgerückte Außenverteidiger Christopher Trimmel aus halbrechter Position (22.). Noch vor der Pause hätte der Salzburger Marco Grüll das ungleiche Duell entscheiden können, doch Flachschüsse des Rapid-Youngsters konnte Moldau-Goalie Stanislav Namasco parieren.

Der ehemalige Regionalliga-Kicker war auch am ersten Highlight im zweiten Durchgang beteiligt. Nach einem Foul an Grüll bekam das ÖFB-Team einem Elfmeter zugesprochen. Arnautovic verwandelte sicher zur Vorentscheidung (55.). Wer danach eine Gala Österreichs erwartete, wurde enttäuscht. Stattdessen kam der Gruppenletzte aus dem Nichts zum Ehrentreffer. Philipp Lienhart hob das Abseits auf, Ion Nicolaescu schob allein vor Lindner ohne Probleme ein (60.). In der Folge sah man zwar eine überlegene Foda-Truppe, in der Offensive fehlte aber oftmals die letzte Konsequenz. So dauerte es bis zur 83. Minute, ehe der eingewechselte Köln-Legionär Dejan Ljubicic den Ball aus über 20 Metern zum 4:1-Endstand ins lange Eck schlenzte.