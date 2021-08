ÖFB-Teamchef Franco Foda: "Wir rücken den Topnationen immer näher"

Österreichs Nationalteam steht wieder im Blickpunkt. Teamchef Franco Foda erklärt im SN-Interview die Ziele in der WM-Qualifikation.

Zwei Monate nach der EM, die für Österreichs Fußballteam erfolgreich verlaufen ist, geht es für die Truppe von Franco Foda in der WM-Qualifikation mit drei Spielen in einer Woche weiter. Am Mittwoch trifft Österreich auf die Republik Moldau.

Was ist nach der überzeugenden EM in der WM-Qualifikation noch möglich? Franco Foda: Wir wollen auf jeden Fall Erster oder Zweiter werden. Es sind noch sieben Spiele zu absolvieren. Tabellenführer Dänemark ist natürlich der Favorit auf Platz eins, aber abgerechnet ...