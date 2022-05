ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick löst Beratervertrag mit Manchester United auf

Wenige Tage vor dem Nations-League-Auftakt gegen Kroatien nahm der neue Teamchef Österreichs erstmals in seiner neuen Funktion vor den Medien Stellung - und das gleich mit einem Paukenschlag: Seinen Paralleljob als Berater von Manchester United werde er nicht antreten, um sich ganz aufs ÖFB-Nationalteam zu konzentrieren.

Kroatien, zwei Mal Dänemark und Weltmeister Frankreich sind von 3. bis 13. Juni die Gegner Österreichs in der A-Liga der UEFA Nations League. Ralf Rangnick, vor wenigen Wochen überraschend zum Teamchef bestellt, sprach nun erstmals über seine neue Aufgabe, und ließ mit der Neuigkeit aufhorchen, dass er nicht wie geplant parallel Berater von Manchester United bleibe: "In Gesprächen mit dem Board des Clubs sind wir übereingekommen, dass es besser ist, wenn ich diesen Vertrag auflöse." Er stehe damit zu hundert Prozent dem österreichischen Nationalteam zur Verfügung.

Zu seiner überraschenden Bestellung sagte er: "Ich gebe zu, ich war zunächst auch einmal überrascht, als Peter Schöttel Kontakt aufnahm. Es gab dann aber viele gute Gespräche. Danach war klar, dass ich das machen kann und machen will."

Es stecke viel Potenzial im Kader. "Österreich liegt auf Platz 34 in der Weltrangliste. Es stehen Länder vor Österreich, wo ich sage: Das muss nicht so bleiben."

Rangnick zog bei den Erfolgsaussichten einen Vergleich mit Red Bull Salzburg: "Als ich dort begonnen habe, war Österreich auf Platz 19 der Clubrangliste und der Meister musste durch die Qualifikation, um in die Champions League zu kommen. Ich kann mich noch gut an Spiele gegen Malmö zum Beispiel erinnern..." Heute sei Österreich mit einem Fixstarter in der Gruppenphase der Königsklasse vertreten: "Ich wüsste nicht, warum so eine Entwicklung nicht auch mit der Nationalmannschaft möglich sein soll."

"Der Kader ist eine extrem spannende Gruppe", erklärte der Teamchef. "Wir wollen die Mannschaft bestmöglich für Umschaltsituationen und Standardsituationen vorbereiten." Das wird gegen die starken Gegner in der Nations League notwendig sein: "Wenn ich mir die Gegner ansehe: Wir spielen gegen den Weltmeister, den Vizeweltmeister und Dänemark. Viel prominenter kannst du in Europa nicht spielen. Dennoch wollen wir selbstbewusst in diese Spiele gehen." Proaktiv und mutig solle die Mannschaft auftreten.

Ralf Rangnick sagte: "Ich freue mich auf das erste Zusammentreffen mit der Mannschaft. Einige Spieler kenne ich ja gut." Er verwies auf seine enge Verbindung zu Österreich: "Ich habe einige Jahre hier gelebt und gearbeitet."

David Alaba werde nach seinem Triumph mit Real Madrid in der Champions League verspätet zum Nationalteam reisen dürfen. Rangnick verwies darauf, dass er in der Karriere des Real-Stars an Weichenstellungen beteiligt war. Alaba wurde als junger Bayern-Spieler 2011 zur TSG Hoffenheim verliehen, wo er damals Trainer war und den Mittelfeldspieler erstmals mit defensiveren Rollen betraut habe.

Hannes Wolf als Linksverteidiger

Die Nominierungen hätten vor allem mit dem aktuellen Leistungsvermögen zu tun und weniger mit früheren Verdiensten. Es gehe aber auch um den Teamgeist und eine ausgewogene Mischung. So sei auch die Entscheidung "nicht gegen Aleksandar Dragovic, sondern für die anderen" gefallen.

Mit Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer, der nicht mehr im Kader aufscheint, habe er lange telefoniert. Mit 37 Jahren solle sich dieser nun die Möglichkeit nützen, sich auf seine Aufgaben im Club zu konzentrieren. Wer dessen Position als linker Außenbahnspieler einnehmen könne, darauf hatte der neue Teamchef eine interessante Antwort. Der etwas unerwartet im Kader stehende Hannes Wolf habe bei seinem Club Swansea in England einige Partien dort gespielt. Der Ex-Salzburger ist ursprünglich als offensiver Mittelfeldspieler ins Blickfeld gerückt und war bei seiner bisher einzigen Teamnominierung 2017 ohne Einsatz geblieben.

Ein Anliegen war Rangnick, Nicolas Seiwald dabei zu haben. Der Aufsteiger von Serienmeister Red Bull Salzburg hätte auch beim U21-Team spielen können. Patrick Wimmer (Bielefeld) wird stattdessen bei Werner Gregoritschs Auswahl aushelfen.

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel sagte: "Ralf Rangnicks Arbeit wird ein wichtiger Impuls nicht nur für die Nationalmannschaft sein, sondern er wird dem gesamten österreichischen Fußball gut tun."