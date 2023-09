ÖFB-Teamchef Rangnick vor Test gegen Moldau: "Qualifikation für das Schweden-Spiel"

Vom Testspiel gegen die Republik Moldau erhofft sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wichtige Aufschlüsse für die nächsten Aufgaben.

Mit einem Erfolg in Schweden will das österreichische Fußball-Nationalteam am kommenden Dienstag der Europameisterschaft 2024 in Deutschland einen großen Schritt näher kommen. Bevor der Fokus aber auf die EM-Qualifikation gerichtet wird, steht am Donnerstag (20.30 Uhr/hier im Liveticker) in Linz ...