ÖFB-Teamkader: Franco Foda hofft und wartet weiter ab

Wer darf zum Nationalteam, und wenn ja, für welche Spiele? Teamchef Franco Foda legte sich am Freitag noch nicht fest, wer die WM-Qualifikationsspiele gegen Schottland, die Färöer und Dänemark bestreiten wird. Beim ÖFB hofft man, dass kurzfristige Änderungen die Lage noch entspannen.

In der Pressekonferenz erklärten Franco Foda und ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold die aktuelle Situation:



- Weil sich die Lage auch wegen der Bestimmungen bezüglich Quarantäne ständig ändert, bleibt der 43-Mann-Großkader vorerst weiter aufrecht. Man hoffe, dass Schottland von den deutschen Behörden noch von der Liste der Mutationsgebiete gestrichen wird.

In Zeiten, in denen sich alles schnell ändern kann, droht freilich auch Ungemach: Dann nämlich, wenn in Deutschland das Robert-Koch-Institut demnächst Wien auf eine Liste der Risikogebiete setze. Die steigenden Inzidenzzahlen würden so ein Szenario durchaus ermöglichen. "Wir haben uns deshalb auch vorbehalten, den 43-Mann-Großkader beizubehalten und während des Lehrgangs flexibel zu bleiben", sagte Bernhard Neuhold. Von seiten des ÖFB sei alles getan worden, was möglich ist, bekräftigten Neuhold und Foda. Der Dialog sei nicht direkt mit den regionalen Behörden in Deutschland geführt worden, sondern mit den betreffenden Clubs.

Auch die Option Tausch des Heimrechts mit Schottland sei erwogen worden. Allerdings hätten drei Auswärtsspiele im Herbst hintereinander (Schottland, Moldawien, Israel) mehr Nachteile mit sich gebracht.

Weitere News aus dem Freitag-Termin waren ebenfalls unerfreulich:

- Wegen leichter Blessuren sind Karim Onisiwo, Stefan Posch und Martin Hinteregger fraglich. Bei dem Trio muss noch das Wochenende abgewartet werden.

- Philipp Lienhart erhält die Freigabe nur für das Färöer-Match.

- Wie befürchtet, erhielt Adrian Grbic von seinem Club Lorient FC keine Freigabe für das Schottland-Spiel.

Dass deutsche England-Legionäre wie Ilkay Gündogan sehr wohl zu ihrer Nationalmannschaft reisen dürfen, haben die ÖFB-Funktionäre zur Kenntnis genommen. Es seien aber hier andere Gesundheitsämter zuständig als bei den Clubs der ÖFB-Spieler. "Ich rege mich prinzipiell nicht mehr über Dinge auf, die ich nicht ändern kann", meinte Foda zu der Thematik der Ungleichbehandlung.

23 Spieler sollen laut Foda nach Glasgow fliegen, der Rest des Kaders (mit den Deutschland-Legionären) würde sich unterdessen in Wien treffen und auf die zwei übrigen Spiele vorbereiten.

Bezüglich der Torleute erklärte Foda, dass er noch keine Auswahl für die EURO getroffen habe. In Absprache mit Torwarttrainer Robert Almer seien aus zehn zur Verfügung stehenden Kandidaten fünf ausgewählt worden. Wie berichtet, war überraschend Salzburg-Torhüter Cican Stankovic nicht einberufen worden. "Auch Cican hat nach wie vor noch die Möglichkeit, bei der EM dabei zu sein wie alle anderen", sagte Foda. Beobachtet würden auch Martin Fraisl, Patrick Pentz und Dejan Stojanovic.

Marko Arnautovic habe er zwar kontaktiert, eine Einberufung des China-Legionärs sei aber wegen der zu erwartenden Quarantäne kein konkretes Thema gewesen, betonte Foda.

Wie berichtet, muss Foda voraussichtlich im ersten Spiel auswärts in Schottland auf alle Deutschland-Legionäre verzichten. Die deutschen Behörden stufen die britische Insel als Risikogebiet ein. Die Kicker müssten nach der Rückkehr eine Quarantäne absitzen. Daher wurde David Alaba und Co. die Reise von ihren Clubs untersagt. Aber auch für die beiden in Wien stattfindenden Partien gegen die Färöer und Dänemark (28. und 31. März) war nicht fix, dass die stärkste Mannschaft spielen kann. Klarheit gibt es in der Pressekonferenz mit Franco Foda ab 15.30 live auf ÖFB TV und auf ORF Sport +.