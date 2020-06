ÖFB-Teamspieler Lazaro: "Laut antirassistisch sein!"

Die beiden Fußball-Teamspieler Valentino Lazaro und David Alaba haben sich in den sozialen Netzwerken deutlich gegen Rassismus positioniert. Lazaro hielt in einem fünfminütigen Instagram-Video eine emotionale Rede, in der er von eigenen Rassismus-Erfahrungen erzählte, sich zu den USA-Protesten äußerte und zu einer aktiv antirassistischen Haltung aufrief.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Alaba und Lazaro (rechts) nahmen Stellung