ÖFB-Trio freut sich auf "Heimkehr" nach Wien-Favoriten

Für drei österreichische Fußball-Teamspieler hat der Austragungsort des Testmatches gegen Schweden einen besonderen Reiz. David Alaba, Aleksandar Dragovic und Heinz Lindner absolvierten ihre ersten Partien auf Profi-Ebene im damaligen Horr-Stadion - ihr Auftritt am Donnerstag in der runderneuerten Generali Arena bedeutet gleichsam eine Rückkehr zu den Wurzeln.

David Alaba freut sich darauf, wieder in Wien-Favoriten einlaufen zu können. "Das ist ein besonderes Spiel für mich. Ich habe meine Erinnerungen und Momente - da hat viel begonnen", sagte der Bayern-Star. Im April 2008 hatte der damals 15-Jährige für die Austria Amateure gegen die Red Bull Juniors in der Erste Liga debütiert.

Wenige Wochen später kam Dragovic als 17-Jähriger gegen den FC Kärnten im selben Stadion erstmals für die violetten Amateure zum Einsatz. "Es ist schön, wieder zurückzukommen", meinte der Innenverteidiger. "Das Stadion schaut sehr schön aus, es kommt dort eine super Stimmung auf. Ich hoffe, dass die Austria wieder Erfolge einfährt. Dieser Club bleibt immer in meinem Herzen", sagte der Leverkusen-Legionär.

Wie Dragovic wechselte auch Alaba schon als Bub zu den "Veilchen". Lindner stieß als knapp 16-Jähriger zu den Wienern, wurde mit ihnen aber im Gegensatz zu seinen beiden ÖFB-Teamkollegen 2013 Meister und qualifizierte sich in der Generali Arena für die Champions League. "Ich bin glücklich, wieder zurückzukommen, speziell in ein neues Stadion, das wunderschön ist", erklärte der Oberösterreicher. Lindner absolvierte sein erstes Bewerbsspiel in der Generali-Arena im Mai 2009 als 19-Jähriger gegen Wacker Innsbruck. Sein Verteilerkreis-Debüt ging ebenso wie jenes von Alaba und Dragovic verloren.

Quelle: APA