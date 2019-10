ÖFB-U17-Frauen in EM-Quali-Eliterunde: Drei Siege, 18:1 Tore

Österreichs U17-Frauen haben in der Qualifikation für die Fußball-EM 2020 den Einzug in die Eliterunde mit drei Erfolgen geschafft. Nach einem 3:1 gegen die Slowakei und einem 12:0-Kantersieg gegen Estland gewann die ÖFB-Truppe am Samstag in Dunajska Luzna/Slowakei gegen Finnland 3:0 (2:0). Es trafen Patricia Pfanner (22.), Julia Magerl (31.) und Katja Dorn (90.+3.).

In der im Frühjahr ausgetragenen Eliterunde geht es um sieben Startplätze für die EURO 2020. Schweden hat als Ausrichter bereits einen Fixplatz. Österreichs Equipe wird trotz neun Punkten und 18:1 an Toren nicht aus Topf eins gezogen, dafür wäre ein Torverhältnis von zumindest plus 18 nötig gewesen. Quelle: APA