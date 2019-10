ÖFB-U17-Frauen mit Kantersieg in der EM-Qualifikation

Österreichs U17-Frauen haben in der Qualifikation für die Fußball-EM 2020 den Einzug in die Eliterunde eindrucksvoll perfekt gemacht. Am Mittwoch gewann die Auswahl von Trainer Markus Hackl das zweite Gruppenspiel gegen Estland in Senec (SVK) mit 12:0. Österreich hat damit sechs Punkte auf dem Konto und wird im schlechtesten Fall als einer der vier besten Gruppendritten aufsteigen.

In der im Frühjahr ausgetragenen Eliterunde geht es um sieben Startplätze für die EURO 2020. Schweden hat als Ausrichter bereits einen Fixplatz. Quelle: APA