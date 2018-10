Österreichs U17-Fußball-Auswahl ist am Mittwoch in Slowenien mit einem 7:0-(3:0)-Kantersieg über Malta in die erste Turnierphase der EM-Qualifikation gestartet. Die Treffer erzielten Matthias Braunöder (16.), Yusuf Demir (18., 42.), Bernhard Zimmermann (64., 69.), Felix Köchl (88.) und Deniz Pehlivan (90.). Die weiteren Gegner sind am Samstag Bulgarien und am Dienstag Gastgeber Slowenien.

Quelle: APA