ÖFB-U17 wahrte mit 0:0 in Türkei EM-Quali-Chancen

Mit einem 0:0 gegen Gastgeber Türkei hat Österreichs U17-Fußball-Nationalteam am Samstag bei der Eliterunde der EM-Qualifikation seine Chancen gewahrt. Drei Tage nach dem Auftakt-5:1 über Rumänien zeigte sich Teamchef Manfred Zsak aber nur mäßig begeistert."Das war heute deutlich schlechter als gegen Rumänien", erklärte der ehemalige Teamspieler.

Sein Fazit vor dem abschließenden Dienstag-Spiel gegen die favorisierten Italiener, die am Samstag Rumänien 3:0 schlugen: "Gegen Italien muss eine deutliche Steigerung her." In der Tabelle liegt Italien (6) vor Österreich (4), der Türkei (1) und Rumänien (0). Die acht Poolsieger und sieben besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die EM-Endrunde von 3. bis 19. Mai in Irland.

Quelle: APA