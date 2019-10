ÖFB-U19-Frauen verpassten EM-Quali-Gruppensieg

Österreichs U19-Frauen-Nationalteam hat den angepeilten Gruppensieg in der ersten Runde der Fußball-EM-Qualifikation verpasst. Die ÖFB-Auswahl zog am Montag im "Gruppen-Finale" gegen die Schweiz in Bad Wimsbach mit 0:1 den Kürzeren. Den Aufstieg in die nächste Quali-Phase, die Eliterunde, hatten beide Teams schon zuvor in der Tasche gehabt.

Österreich wurde mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:1 am Ende hinter den Schweizerinnen (9 Punkte/9:0-Tore) und vor Israel (3/5:4) sowie Schlusslicht Lettland (0/1:18) Gruppe-6-Zweiter. Die Endrunde 2020 in Georgien beginnt am 21. Juli und endet am 2. August. Die EM-Tickets werden im kommenden Frühjahr vergeben. Quelle: APA