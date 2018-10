Das österreichische U19-Frauen-Fußballteam ist vorzeitig in die Elite-Qualifikationsrunde für die EM 2019 eingezogen. Die Auswahl von Teamchef Michael Steiner gewann am Freitag beim Vorrunden-Quali-Turnier in Windischgarsten gegen Lettland 3:1 (2:1). Zum Auftakt hatte man Montenegro 8:0 besiegt. In der Eliterunde im Frühling 2019 werden sieben Startplätze für die EM in Schottland ausgespielt.

Quelle: APA