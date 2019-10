Das ÖFB-U19-Nationalteam der Frauen hat am Freitag auch sein zweites Spiel der Fußball-EM-Qualifkation (1. Runde) gewonnen und vorzeitig den Aufstieg in die Eliterunde der besten 28 Mannschaften geschafft. Nach dem 2:0 gegen Israel gab es in Windischgarsten einen 6:0-(2:0)-Erfolg über Lettland. In der Eliterunde werden im Frühjahr sieben Plätze für die EURO 2020 in Georgien ausgespielt.

Letzter Gruppengegner ist am Montag (16.00 Uhr) in Bad Wimsbach die Schweiz. Quelle: APA