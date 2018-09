Österreichs U19-Fußball-Nationalteam hat das Test-Vier-Nationen-Turnier in Schweden gewonnen. Die Truppe von Teamchef Hermann Stadler behielt am Montag im Endspiel gegen Dänemark mit 1:0 die Oberhand. Zum Matchwinner avancierte Salzburgs Romano Schmid mit seinem Tor in der 60. Minute. Der 18-jährige Offensivspieler hatte auch schon beim 2:0-Erfolg gegen Schweden im Semifinale am Freitag getroffen.

Quelle: APA