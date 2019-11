ÖFB-U19: Makellose Jungstars nähern sich der EM

Angeführt von vier Liefering-Kickern besiegte Österreichs U19 am Dienstag Irland mit 2:0 und zieht als Gruppensieger in die Eliterunde ein.

Österreichs U19-Fußballnationalteam hat sich am Dienstag auch im dritten Spiel des Heimturniers keine Blöße gegeben und mit einem 2:0 über Irland in der Nonntaler HCS-Arena den Einzug in die Eliterunde der EM-Qualifikation fixiert.

Teamchef Rupert Marko hatte die Mannschaft im Vergleich zum Sieg gegen die Schweiz nur auf einer Position verändert. Liefering-Kicker Alexander Prass ersetzte Joshua Steiger, Vereinskollege Sebastian Aigner übernahm dessen Kapitänsbinde. Mit Junior Adamu und David Affengruber standen auch zwei weitere Jungbullen in der Startelf. Diese bestimmte von Beginn an das Spiel. Defensiv ließ die Abwehr um Aigner und Affengruber über 90 Minuten keinen einzigen gefährlichen Abschluss zu. Vor dem Tor der Iren fehlte anfangs noch die Präzision. Prass (3. und 23. Minute), Marlon Mustapha (11.) und Adamu (21.) scheiterten aus aussichtsreicher Position. Besser machte es Chelsea-Legionär Thierno Ballo, der in der 26. Minute nach einem tollen Angriff über die linke Seite im zweiten Versuch die Führung erzielte.

Die Gäste schwächten sich danach selbst. Zuerst wurde kurz vor der Pause Barry Coffey wegen Nachtretens ausgeschlossen, dann sah in der 65. Minute auch noch Teamkollege Adam O'Reilly für einen Ellbogenschlag die rote Karte. Entschieden war das einseitige Duell mit dem 2:0 in der 77. Minute. Liefering-Angreifer Adamu, der kurz vor dem Seitenwechsel noch einen Kopfball an die Latte gesetzte hatte, traf nach einem Spielzug über seine Vereinskollegen Affengruber und Prass ins lange Eck.

"Wir haben eine starke Qualifikation gespielt und sind verdient weiter", sagt Affengruber, der seinem Team auch in der Eliterunde einiges zutraut: "Es warten starke Gegner, aber wir müssen uns vor niemanden verstecken. Mit ähnlich guten Leistungen haben wir gute Chancen auf ein EM-Ticket."