Österreichs U19-Nationalmannschaft hat es dem A-Team gleichgetan und die Alterskollegen aus Schweden am Freitag mit 2:0 besiegt. Der Auftakt in das Vier-Nationen-Turnier in Valbo in Schweden ist somit geglückt. Für die Tore des von Hermann Stadler betreuten Fußball-Nachwuchses sorgten Romano Schmid von Red Bull Salzburg per Elfmeter (48.) und Chelsea-Legionär Thierno Ballo (91.).

Quelle: APA