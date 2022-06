ÖFB-U19 verpasst nach 2:4 gegen Israel EM-Halbfinale

Österreichs Fußball-Nachwuchs hat bei der U19-EM in der Slowakei einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die ÖFB-Junioren unterlagen Israel am Mittwoch in Ziar nad Hronom mit 2:4 (1:2) und stehen nach zwei Gruppenspielen noch ohne Punkt da. Tore von Adis Jasic (24.) und Yusuf Demir (76.) waren zu wenig. Das Halbfinale ist bereits außer Reichweite. Verbliebenes ÖFB-Ziel ist das Play-off der beiden Gruppendritten um einen Startplatz bei der U20-WM 2023 in Indonesien.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Hängende Köpfe bei Österreichs U19-Team