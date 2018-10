ÖFB-U19 verpasste in EM-Qualifikation Aufstieg

Österreichs Fußball-U19-Nationalteam hat den Aufstieg in die zweite Qualifikationsphase für die EM-Endrunde 2019 in Armenien verpasst. Die ÖFB-Junioren mussten sich am Dienstag in Telki Turnier-Gastgeber Ungarn mit 1:2 1:1 (1:1) geschlagen geben und schieden mit zwei Punkten aus. Ungarn und Slowenien qualifizierten sich für die Eliterunde.

SN/APA/ROBERT JAEGER Stadlers Team wird nicht nach Armenien fahren