ÖFB-U21 hat EM-Gruppensieg im Visier - "Wollen 9 Punkte"

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam strotzt nach dem EM-Traumauftakt gegen Serbien vor Selbstvertrauen. Das Halbfinale soll mit dem Gruppensieg aus eigener Kraft fixiert werden. "Ich schaue persönlich nicht so auf die anderen Gruppen. Wir wollen neun Punkte, darauf arbeiten wir hin", sagte Abwehrspieler Kevin Danso einen Tag vor dem Duell mit Dänemark am Trainingsplatz in Corno di Rosazzo.

SN/APA/ROBERT JAEGER Vorbereitung auf das Match gegen Dänemark