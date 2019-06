ÖFB-U21-Kicker in Vorfreude auf "coole Challenge" bei EM

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam steht zum Gruppenabschluss bei der EM in Italien und San Marino vor einer Mammutaufgabe. Titelverteidiger Deutschland muss am Donnerstag (21.00 Uhr) in Udine besiegt werden, um die Chance auf das Semifinale zu wahren. Die Vorfreude auf das Prestigeduell ist im ÖFB-Lager sehr groß. "Es kommt eine coole Challenge auf uns zu", sagte Tormann Alexander Schlager.

SN/APA/ROBERT JAEGER Tormann Schlager freut sich auf das Duell