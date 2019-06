ÖFB-U21 ohne Lovric zur EM - Gluhakovic nachnominiert

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam muss bei der EM in Italien und San Marino auf Sandi Lovric verzichten. Der 21-jährige Mittelfeldspieler erholte sich nicht rechtzeitig von einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Teamchef Werner Gregoritsch nominierte am Freitag Austria-Rechtsverteidiger Petar Gluhakovic nach. Der 23-Jährige erhielt den Vorzug gegenüber Michael Lema und Alexandar Borkovic.

Die Gregoritsch-Truppe reist am Freitag via Bus nach Italien. Am Montag (18.30 Uhr) geht das erste Gruppenspiel gegen Serbien über die Bühne, weitere Gegner sind Dänemark (20. Juni) und Deutschland (23. Juni).

Quelle: APA