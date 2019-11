ÖFB-U21 ohne Raguz, Baumgartner, Schmid, Schmidt

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam muss am Montag (19.00 Uhr/live ORF Sport +) im Testspiel gegen Ungarn in Budapest neben dem zum A-Team beförderten Maximilian Wöber auch auf Marko Raguz, Christoph Baumgartner, Romano Schmid und den verletzten Patrick Schmidt verzichten. Das Quartett wurde nach dem 4:0-Sieg gegen Kosovo in der EM-Qualifikation am Freitag aus dem Teamcamp entlassen.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Werner Gregoritsch schont einige Stammspieler