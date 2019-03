ÖFB-U21 setzt EM-Vorbereitung mit Test gegen Spanien fort

Mit dem nächsten hochkarätigen Test innerhalb von wenigen Tagen setzt Österreichs U21-Fußball-Nationalteam die Vorbereitung auf die EM in Italien und San Marino fort. In Algeciras fordert die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch am Montag (18.45 Uhr) Vize-Europameister Spanien.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER U21-Trainer Gregoritsch will beweisen, dass man mit den Besten mithalten kann