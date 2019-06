ÖFB-U21 verpasste EM-Semifinale, Deutschland nach 1:1 weiter

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat bei der EM in Italien und San Marino das Semifinale verpasst. Die ÖFB-Auswahl holte zwar gegen Titelverteidiger Deutschland am Sonntagabend im letzten Gruppenspiel in Udine nach sehr starker Vorstellung ein 1:1-Remis, belegte damit mit vier Punkten aber nur Rang drei in Pool B. Die mit sieben Zählern ungeschlagene DFB-Truppe zog in die Vorschlussrunde ein.

SN/APA/ROBERT JAEGER Österreich schied aus, Deutschland ist im Semifinale