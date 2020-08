ÖFB-U21-Vorbereitung auf EM-Quali vorerst ohne Kapitän Danso

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat am Sonntag in Bad Schallerbach mit der Vorbereitung auf die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Albanien (4. September) und England (8. September) begonnen. Nicht mit dabei war allerdings der angeschlagene Kapitän Kevin Danso. Gegen die Albaner hätte der Neo-Düsseldorfer ohnehin gesperrt gefehlt, jetzt wackelt aber auch sein Einsatz in der zweiten Partie.

SN/APA/ROBERT JAEGER Kapitän Kevin Danso dürfte ausfallen