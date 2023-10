ÖFB-Verletzungsmisere: Ralf Rangnick muss beim Topspiel gegen Belgien "zaubern"

Nur vier Feldspieler bleiben von jener ÖFB-Startelf übrig, die zuletzt in Schweden überzeugte.

Seit Montag ist es endgültig fix, dass David Alaba und Florian Posch für die beiden Spiele in der EM-Qualifikation am Freitag in Wien gegen Belgien und am 16. Oktober in Aserbaidschan nicht zur Verfügung stehen. Beide rückten nicht ins Teamcamp ein. Auch hinter einem Einsatz von Topangreifer Michael Gregoritsch und Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer steht nach wie vor ein großes Fragezeichen.

Die personellen Sorgen des ÖFB-Teamchefs Ralf Rangnick sind vor dem Schlagerspiel gegen den Gruppenfavoriten Belgien groß wie noch nie. Schon vor Beginn der Kaderbekanntgabe hatten mit den Stürmern Marko Arnautovic und Karim Onisiwo sowie Linksverteidiger Phillipp Mwene drei Profis verletzungsbedingt dem Deutschen absagen müssen. Arnautovic und Mwene waren beim souveränen 3:1-Sieg zuletzt in Schweden in der Startformation der Österreicher gestanden. Da mit Kapitän Alaba und Posch zwei weitere Verteidiger ausfallen, muss Rangnick nun eine fast komplett neue Abwehrformation aus dem Hut zaubern.

Einsätze von Gregoritsch und Sabitzer fraglich

Aber auch im Offensivbereich gibt es einige gravierende Probleme. Mit Arnautovic fehlt der große Routinier, der immer für eine entscheidende Szene gut ist. Dazu scheint es ziemlich unwahrscheinlich, dass Torjäger Gregoritsch, der im bisherigen Verlauf der EM-Qualifikation meist für die entscheidenden Tore gesorgt hat, und Antreiber Sabitzer fit werden. Beide kamen am vergangenen Wochenende bei ihren Clubs in der Liga nicht zum Einsatz, standen auch nicht im Kader. Sollten Sabitzer und Gregoritsch ausfallen, dann bleiben Rangnick nur mehr vier Feldspieler übrig, die auch in Schweden in der Startformation der Österreicher gestanden sind.

Am Montag reagierte Rangnick auch auf die Ausfälle und nominierte den Freiburg-Stürmer Junior Adamu nach. Ob der allerdings in der Lage ist, die Ausfälle im Offensivbereich einigermaßen zu kompensieren, ist fraglich. Der 22-Jährige hat in bisher sechs Länderspielen noch kein Tor erzielt.

Angeschlagen war zuletzt auch Innenverteidiger Gernot Trauner. Der Routinier von Feyenoord Rotterdam verpasste am Sonntag das Ligaspiel bei PEC Zwolle (2:0), und rückte nicht wie Sabitzer und Gregoritsch am Montag beim ÖFB-Team ein. Dennoch hat Rangnick noch immer einen Kader zur Verfügung, der auch den Belgiern Paroli bieten kann. Vor allem dann, wenn die Fans im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion für einen Hexenkessel sorgen können.