ÖFB-Verteidiger Danso und Trauner für Italien-Spiel fraglich

Österreichs Fußball-Nationalteam könnte im abschließenden Länderspiel des Jahres am Sonntag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien gegen Italien auf die Innenverteidiger Kevin Danso und Gernot Trauner verzichten müssen. Beide absolvierten das Abschlusstraining am Samstagvormittag in Marbella ebenso wie Andreas Weimann nicht mit der Mannschaft. Die besten Chancen auf einen Einsatz im Abwehrzentrum neben Kapitän David Alaba dürfte damit Freiburg-Legionär Philipp Lienhart haben.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Kevin Danso musste am Samstag ein individuelles Programm abspulen