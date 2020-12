ÖFB wies Thalhammer-Kritik zurück

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat am Donnerstag die Kritik von LASK-Trainer Dominik Thalhammer wegen der Verletzung von Husein Balic zurückgewiesen. Der Coach hatte am Mittwoch erklärt, Balic sei mit einer Sprunggelenksverletzung vom Nationalteam zurückgekehrt, ohne dass man davon informiert worden sei. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel bestritt diese Darstellung in einer Stellungnahme an die APA.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel stellt seine Sicht der Dinge dar