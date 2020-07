ÖFB will neuen Frauen-Teamchef bis Ende Juli präsentieren

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) will noch in diesem Monat den neuen Chefcoach des Frauen-Nationalteams präsentieren. Das gab Sportdirektor Peter Schöttel am Montag in einer Stellungnahme des ÖFB bekannt. Langzeit-Teamchef Dominik Thalhammer verließ den ÖFB am Wochenende Richtung LASK, als Nachfolger könnte auch eine Frau übernehmen.

SN/APA/HANS PUNZ Auf Thalhammer könnte auch eine Frau folgen