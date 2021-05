ÖFB will Sondergenehmigung für Reise zum Test in England

Österreichs Fußball-Bund steht nach dem von der Bundesregierung ab 1. Juni geltenden Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien in Kontakt mit den Behörden. Österreichs Nationalteam bestreitet den vorletzten Test vor der EM-Endrunde am 2. Juni in Middlesbrough gegen England. Mittels einer Sondergenehmigung soll die Reise nun ermöglicht werden.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Teamspieler sind Reise in Coronazeiten gewöhnt