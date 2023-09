Zwei Routiniers kamen als Nummer eins zu Ralf Rangnick ins ÖFB-Team

David Alaba und Marko Arnautovic stehen mit ihren Clubs jeweils an der Tabellenspitze und können in Schweden das EM-Ticket fixieren.

Am vergangenen Montag absolvierte Österreichs Fußball-Nationalteam im oberösterreichischen Windischgarsten auf einem privaten Trainingsplatz im Mannschaftshotel Dilly das einzige öffentliche Training vor den Länderspielen am Donnerstag in Linz gegen die Republik Moldau und am 12. September in der EM-Qualifikation in Schweden. ...