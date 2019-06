Österreich durch Quali-Siege in Weltrangliste auf Rang 26

Das österreichische Fußball-Nationalteam der Männer hat sich in der FIFA-Weltrangliste durch die beiden Siege gegen Slowenien (1:0) und Nordmazedonien (4:1) in der EM-Qualifikation um acht Plätze auf Position 26 verbessert. Die Israelis von Teamchef Andreas Herzog verbesserten sich um zwei Plätze auf Rang 82, Polen ist gemäß dem am Freitag veröffentlichten Ranking nun 19.

SN/APA/HANS PUNZ Aufwärtstrend beim ÖFB-Nationalteam