Österreich erreichte torloses Remis in EM-Quali in Polen

Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Montagabend in der EM-Qualifikation ein torloses Remis in Warschau bei Gruppe-G-Tabellenführer Polen erreicht. Damit liegt das Team von Franco Foda als Tabellenzweiter weiter drei Zähler hinter Polen. Allerdings fiel die ÖFB-Auswahl auf den dritten Platz zurück, da Slowenien einen 3:2-Heimsieg über Israel feierte.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Die ÖFB-Auswahl fiel auf den dritten Platz zurück