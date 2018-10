Österreich in Fußball-Weltrangliste unverändert Nr. 24

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft liegt in der aktuellen FIFA-Weltrangliste vom Donnerstag unverändert an der 24. Stelle. Der jüngste 1:0-Heimsieg in der Nations League gegen Nordirland und die folgende 0:2-Niederlage im Test beim Weltranglisten-Zehnten Dänemark hatten für das ÖFB-Team keine Rangveränderung zur Folge.

SN/APA/ROBERT JAEGER Der Sieg gegen Nordirland hat darauf keine Auswirkungen