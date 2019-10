Österreichs Fußball-Nationalteam der Männer hat sich dank der Siege in der EM-Qualifikation gegen Israel (3:1) und Slowenien (1:0) in der FIFA-Weltrangliste um zwei Plätze verbessert. Das ÖFB-Team nimmt in der am Donnerstag veröffentlichten neuen Rangliste Platz 25 ein. Belgien führt weiter vor Weltmeister Frankreich und Brasilien.

Quelle: APA