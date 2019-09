Österreich wartet seit 25 Jahren auf Sieg gegen Polen

Österreichs Fußball-Nationalteam steht am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Warschau das zehnte Länderspiel-Duell der Geschichte mit Polen bevor. Die bisherige Bilanz ist leicht negativ. Drei Siegen des ÖFB-Teams und einem Remis stehen fünf Niederlagen gegenüber - zuletzt im März zum Auftakt der EM-Qualifikation mit einem 0:1 in Wien. Den Treffer erzielte Krzysztof Piatek.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Kann Österreich Polen zu Fall bringen?