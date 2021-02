Österreichs Frauen eröffnen Länderspieljahr gegen Schweden

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen startet mit einem Trainingslehrgang inklusive zweier freundschaftlicher Länderspiele auf der Mittelmeerinsel Malta ins Jahr 2021: Am 19. Februar (15.00 Uhr) kommt es zum Duell mit dem WM-Dritten und Olympia-Zweiten Schweden, am 23. Februar (18.30 Uhr) erfolgt dann erneut in Paola der Vergleich mit der Slowakei. Die Abreise ins zehntägige Teamcamp erfolgt am 15. Februar, teilte der ÖFB am Dienstag mit.

SN/APA/EXPA/PETER RINDERER ÖFB-Teamchefin Fuhrmann freut sich schon aufs Duell mit Schweden