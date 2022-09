Österreichs Fußballerinnen verpassten Überraschung gegen Europameister England

Die Fuhrmann-Elf war im WM-Qualifikationsspiel nicht ganz chancenlos, aber die "Lionesses" agierten abgebrühter und siegten mit 2:0.

Ein Fußball-Länderspiel im Vorbeirutschen anschauen, wo gibt's das schon? In Wiener Neustadt, wo die Kinder auf der Wasserrutsche des benachbarten Hallenbads für etwa eine halbe Sekunde Einblick in die ERGO-Arena bekommen. Schließlich war das Stadion beim WM-Qualifikationsspiel der Frauen zwischen Österreich und England am Samstag mit 2600 Zuschauern ausverkauft.

Baden gegangen ist in dem Match die ÖFB-Elf, die gegen den frischgebackenen Europameister mit 0:2 (0:1) unterlag. Damit hat England sein WM-Ticket für Australien/Neuseeland 2023 fix. Österreich konnte nicht den erhofften Punktgewinn einfahren, um die Position für das Play-off im Oktober zu verbessern. Ob dann ein oder zwei Runden zu bestehen sind, entscheidet sich erst mit dem Match am Dienstag gegen Nordmazedonien - aller Voraussicht nach wird ein hoher Sieg benötigt.

Vor knapp zwei Monaten hatte Österreich beim bislang letzten Aufeinandertreffen vor 68.000 Fans in Manchester beim 0:1 bei der EURO eine gute Figur gemacht. Ähnlich lief es am Samstag in Wiener Neustadt. Das tapfere Dagegenhalten gegen Europas bestes Team erhielt schon nach sieben Minuten einen Dämpfer. Nach einem verlorenen Kopfballduell von Verena Hanshaw zog Alessia Russo aus sieben Metern ab und ließ Torfrau Manuela Zinsberger keine Chance.

Größte Chance für Hickelsberger-Füller

Nach dieser kalten Dusche dauerte es einige Zeit, bis sich Irene Fuhrmanns Team erholte und das Spiel in den Griff bekam. Aggressives Anpressen hatte die Teamchefin verordnet. Das führte zu Teilerfolgen, aber im Abschluss wurde zu überhastet agiert. England spielte mit der gelassenen Souveränität eines Europameisters, und das wäre gleich nach Wiederanpfiff fast ins Auge gegangen. Beim allzu lässigen Herausspielen am Fünfer bedrängte Julia Hickelsberger-Füller Englands Torfrau Mary Earps, der Pressball kullerte knapp neben das Tor - Österreichs größte Chance in diesem Spiel (47.).

Entscheidung in der 70. Minute

England blieb in seinen Offensivaktionen zu wenig konsequent, so dass die Gastgeberinnen weiter ihre Chance witterten. In der 60. Minute hatte Laura Feiersinger den Ausgleich auf dem Fuß, aber Earps holte den Ball stark aus dem Kreuzeck. Doch zehn Minuten später machten abgeklärten Engländerinnen alles klar. Nach einem Ballverlust von Sarah Zadrazil im Mittelfeld folgte der Steilpass auf Nikita Parris, die zum 2:0 vollendete. eine solche Effizienz ließ die ÖFB-Offensive vermissen, schon im Gegenzug verzog Laura Feiersinger aus guter Position.

Somit blieb alles, wie es war. England führt die Gruppe weiter ohne Punktverlust und Gegentor an (70:0 in neun Spielen), Österreich wartet weiter auf den ersten Zähler gegen das Mutterland des Fußballs und richtet den Blick auf Dienstag, wenn wieder in Wiener Neustadt gespielt wird. Im Hinterkopf ist aber schon das Play-off. Die Chance auf die WM 2023 lebt.

Stimmen nach dem Spiel

Julia Hickelsberger-Füller: "Wir hätten viele Aktionen besser und ruhiger spielen können. So sind viele unnötige Ballerluste entstanden und haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Wir haben uns nicht belohnt, aber am Dienstag gegen Nordmazedonien werdden wir alles reinhauen und drei Punkte holen."