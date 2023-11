Österreichs Nationalteam setzt neue Maßstäbe - "Ich liebe diese Mannschaft"

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft beendete das Länderspieljahr mit einem Paukenschlag. Nun ist der Fokus von David Alaba und Co. ganz auf die EM 2024 gerichtet.

"Ich liebe meine Jungs, ich liebe diese Mannschaft", war nach dem 2:0-Sieg gegen Deutschland sogar der sonst so besonnene ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick übermütig. Der Auftritt gegen das Team seines Heimatlands "war in meiner Amtszeit in Summe das beste Spiel, das wir gezeigt haben", erklärte der 65-Jährige. "Der Sieg war verdient, auch in dieser Höhe. Mich freut vor allem, dass wir zu null gespielt haben, und dass wir das Spiel eigentlich in jeder Phase unter Kontrolle hatten. Die Jungs haben alle Punkte umgesetzt."

Nach der Pleite mussten sogar die deutschen Trainer, Spieler und Experten anerkennen, dass Österreich in der derzeitigen Form für die kriselnde DFB-Elf nicht zu besiegen ist. Während das ganze Land derzeit in Fußballeuphorie ist, bleiben die ÖFB-Kicker am Boden. "Man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Wir haben schon einmal extrem große Euphorie gehabt vor 2016 und sind dann extrem auf die Schnauze gefallen. Das wollen wir nicht wieder", warnt Marcel Sabitzer. Der Dortmund-Kicker kennt aber die Stärke seiner Mannschaft: "Wir haben uns auch weiterentwickelt. Ich glaube schon, dass die großen Nationen sehen, was wir spielen, dass wir eklig sein können. Wenn wir bei 100 Prozent sind und alle Mann an Bord haben, tut sich jede Mannschaft schwer."

Trotz aller Bescheidenheit wissen der Teamchef und seine Kicker, dass sie im Länderspieljahr einen großen Schritt nach vorn gemacht haben und in der aktuelle Verfassung auch bei der EM 2024 im kommenden Sommer weit kommen können. Gute Fußballer hat Österreich schon seit vielen Jahren in seinen Reihen. Doch erst Rangnick hat es geschafft, aus vielen starken Einzelspielern eine homogene Truppe zu formen. "In dieser Mannschaft steckt unheimlich viel Energie. Sie spielen wie Freunde und verhalten sich auch im Lehrgang so. Man hat gespürt, dass da ein verschworener Haufen zusammengespielt hat", erklärt der Teamchef.

Während Franco Foda sich nie wirklich auf ein System festlegen konnte, hat Rangnick schnell die richtige taktische Ausrichtung gefunden. Im 4-2-3-1 fühlen sich die ÖFB-Stars wohl und sind somit für jeden Gegner schwer zu knacken.

Vor allem deshalb, weil die Profis in den Spielen mit dem Nationalteam an die Leistungsgrenzen gehen. Rangnick hat es geschafft, dass seine Spieler mit Leidenschaft in jeden Zweikampf gehen. Und Österreichs Elitekicker sind sich auch nicht zu schade, auf dem Platz zu arbeiten. Nur wer die Arbeit erledigt, der kann auch glänzen. Das hat Rangnick seiner Truppe mit auf den Weg gegeben. Der Erfolg gibt ihm recht. Das ÖFB-Team stirbt nicht mehr wie oft in der Vergangenheit in Schönheit, sondern tritt mutig mit einer breiten Brust auf.

Mit Konrad Laimer, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Marcel Sabitzer, alle vier kommen aus der Red-Bull-Fußballschule von Salzburg, verfügt das ÖFB-Team ein Mittelfeld, das an Dynamik und Laufstärke kaum zu überbieten ist. Diese Tugenden verkörperten alle schon vor Jahren, aber alle sind auch reifer geworden und treffen in kritischen Phasen meist die richtigen Entscheidungen. Und mit David Alaba als Abwehrorganisator und Chef im Team verfügt Österreich über einen Weltklassespieler, der unter Rangnick endlich auch in der Nationalmannschaft konstant starke Leistungen zeigt. Der Star von Real Madrid spielt nicht für sich selbst, sondern stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft.

Kann das ÖFB-Team weiter diese Energie auf den Platz bringen, dann ist auch ein erfolgreiches Jahr 2024 wahrscheinlich.