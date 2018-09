Österreichs Fußball-U16-Nationalteam hat bei einem Drei-Nationen-Turnier in Niederösterreich die Alterskollegen aus Deutschland bezwungen. Der ÖFB-Nachwuchs setzte sich am Sonntag in Obergrafendorf mit 3:2 (2:1) durch.

Die Tore für die von Martin Scherb betreuten Österreicher erzielten vor 600 Zuschauern Eduard Haas (18.), Muharem Huskovic (23.) und Jakob Knollmüller (70.). Ihr Auftaktspiel hatte die ÖFB-Nachwuchsauswahl am Freitag gegen Zypern mit 2:3 verloren. Quelle: APA