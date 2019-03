Österreichs U17-Mädchen buchten EM-Ticket in einem Krimi

Österreichs U17-Nationalteam der Frauen hat sich mit einem 4:2 gegen Belgien die Teilnahme an der EM-Endrunde gesichert. Mit dabei beim Last-Minute-Krimi waren die Salzburgerinnen Katja Wienerroither und Sophie Hillebrand.

Nur ein Sieg gegen Belgien hilft - das war die Ausgangslage für die Mannschaft von Teamchef Markus Hackl vor dem Finale der Eliterunde in Stegersbach. Dann aber lagen die ÖFB-Mädels nach 41 Minuten bereits mit 0:2 zurück. Annabel Schasching konnte aber per Elfmeter (45.) und nach einem schweren Abwehrpatzer ausgleichen (61.). Noch immer fehlte ein Tor - und das gelang in der 90. Minute. Nach einem hohen Freistoß vors Tor war Lilli Purtscheller zur Stelle und erzielte das vielumjubelte 3:2. Als die Belgierinnen noch einmal alles nach vorn warfen, schlug Katja Wienerroither im Konter zu und machte mit dem 4:2 endgültig alles klar. Die Bergheim-Stürmerin war in der 57. Minute für ihre Clubkollegin Sophie Hillebrand ins Spiel gekommen. Die dritte Salzburgerin im U17-Team, Cecilija Rados, fehlte bei der Eliterunde verletzungsbedingt.

Österreich hatte zuvor gegen Finnland 1:1 gespielt und Wales mit 3:0 besiegt. Die Endrunde steigt von 5. bis 17. Mai in Bulgarien. Neben Österreich sind England, die Niederlande, Spanien, Deutschland, Portugal, Dänemark und die Gastgeber qualifiziert.

Quelle: SN