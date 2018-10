Österreichs U18-Team besiegte Schweiz in Test mit 2:1

Österreichs Fußball-U18-Nationalteam hat sich am Donnerstag in einem Testspiel in Altach gegen die Altersgenossen aus der Schweiz mit 2:1 (2:1) durchgesetzt. Die Tore für die Auswahl von ÖFB-Coach Rupert Marko erzielten Alexander Prass (19.) und Dalibor Velimirovic (24.). Den Schweizern gelang durch Bledian Krasniqi nur noch der Anschlusstreffer (38.).

Am Dienstag hatten sich die ÖFB-Junioren und die Schweizer U18 in Hard noch torlos getrennt. Das nächste Testspiel für Österreichs U18 steht am 19. November in Tschechien auf dem Programm. Quelle: APA