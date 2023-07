Österreichs U19-Frauen träumen nach historischem Sieg von der WM

Österreichs U19-Fußballnationalteam der Frauen haben bei der EM-Endrunde in Belgien einen historischen Erfolg gefeiert. Die Auswahl von Trainer Johannes Spilka gewann am Freitag in Tubize gegen die Niederlande mit 1:0 (0:0) und holte den ersten Sieg eines ÖFB-Frauen-Nachwuchsteams bei einer EM-Endrunde.

Die jungen Österreicherinnen haben damit auch die Chance auf den Aufstieg ins Halbfinale gewahrt.

Drei Tage nach dem 0:6 zum Auftakt der Gruppe A gegen Rekordeuropameister Deutschland wurden Torfrau Marielle El Sherif von Sturm Graz und Stürmerin Valentina Mädl von St. Pölten zu den Matchwinnerinnen. El Sherif war ein sicherer Rückhalt gegen die dominierenden Niederländerinnen, die in der 50. Minute eingewechselte Mädl erzielte in der 70. Minute das Goldtor. Die 17-Jährige traf nach Eckball von Isabel Aistleitner per Kopf.

Die Österreicherinnen hielten dem großen Druck stand, den die Niederländerinnen vor allem in der ersten halben Stunde entwickelten. Die jungen "Oranje Leeuwinnen" hatten dabei auch Pech und trafen gleich viermal nur die Latte durch Daliyah de Klonia (6.) sowie bei drei Schüssen, die El Sherif ans Aluminium lenkte (13., 34., 55.). Die Torfrau von Vizemeister Sturm Graz war der Turm in der Schlacht und hielt Österreich mit starken Paraden im Spiel. Mit ihr freute sich auch der einzige Salzburger im ÖFB-Tross, Torhüterinnen-Trainer Oliver Scheucher.

Das rot-weiß-rote Team kam erst gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel, steigerte sich nach der Pause weiter und brachte schließlich den knappen Vorsprung mit vollem Einsatz über die Zeit.

Mit einem Erfolg oder sogar einem Remis zum Abschluss am Montag (17.30 Uhr/live ORF Sport +) gegen das punktelose Schlusslicht Belgien könnte der Aufstieg unter die besten vier Teams gelingen. Die Niederlande müssen im Parallelspiel gegen Deutschland gewinnen, um die Österreicherinnen bei einem Punktegewinn gegen die Gastgeberinnen doch noch von einem der zwei Aufstiegsplätze zu verdrängen. Der Einzug ins Halbfinale bringt auch das Ticket für die U20-WM 2024 in Kolumbien.

Stimmen nach dem Spiel

Teamchef Hannes Spilka: "Wenn man diese 0:6-Watschen aus dem Deutschland-Spiel so schnell aus den Köpfen bekommt und dann heute gegen die Niederlande so eine aufopferungsvolle, kämpferische Leistung zeigt, spricht das für den Charakter des gesamten Teams. Wir sind jetzt definitiv im Turnier angekommen und wollen diese positiven Emotionen mit in das entscheidende Spiel am Montag gegen Belgien nehmen."

Siegtorschützin Valentina Mädl: "Wenn man von der Bank kommt und dann den entscheidenden Treffer erzielt, ist das mit das schönste, was einem passieren kann und sicherlich das Highlight meiner Karriere bisher. Es war heute vom gesamten Team eine unglaublich kämpferische Leistung, auf die wir stolz sein dürfen."

Torfrau Mariella el Sherif: "Wir haben in der ersten Hälfte viel Glück gehabt, uns dann aber noch einmal eingeschworen und nach dem Seitenwechsel ein anderes Gesicht gezeigt. Der Moment des Abpfiffs war unbeschreiblich, für diese Momente spielt man Fußball."