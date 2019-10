Drei Tage nach dem 3:1-Sieg hat Österreichs U19-Fußball-Nationalteam am Montag im erneuten Vergleich mit Wales in Newport eine 0:2-(0:1)-Niederlage kassiert. Das Match war der letzte Test für die in einem Monat beginnende EM-Qualifikation. In dieser trifft die ÖFB-Auswahl in Salzburg auf Gibraltar (13.11., Straßwalchen), die Schweiz (16.11.) und Irland (19.11., beide HSC Nonntal Arena).

Quelle: APA